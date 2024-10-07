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Из Казани в ноябре откроются прямые чартерные рейсы в Гоа
Авиакомпания Azur Air в ноябре возобновит рейсы в Гоа из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Перми. Полетная программа продлится до конца осенне-зимнего расписания, пишет ТАСС.
«Авиакомпания в осенне-зимнем сезоне 2024/2025 возобновляет прямые чартерные рейсы в индийский штат-курорт после перерыва прошлой зимой. Вылеты запланированы из четырех городов», — говорится в сообщении.
Из Казани полеты будут выполняться раз в десять дней. Пассажиров будут перевозить на авиалайнерах Boeing 757-200 вместимостью до 238 человек.
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