Турэксперт рассказала, отдых в каких странах подорожает осенью

В середине осени отдых в Объединенных Арабских Эмиратах и Таиланде, а также на китайском острове Хайнань и на Мальдивах станет заметно дороже. Об этом рассказала совладелец онлайн-турагентства Надежда Яблонская, сообщает издание NEWS.ru.

Грядущее подорожание отдыха в этих локациях эксперт объяснила тем, что в октябре-ноябре там начинается высокий сезон. Соответственно, в сентябре туристические поездки по данным направлениям выгоднее, чем в середине и конце осени.

При этом отдых в Турции будет дешеветь из-за приближающейся зимы – «море остывает, сезон заканчивается», уточнила Яблонская.

Специалист также добавила, что наиболее популярными зарубежными направлениями у россиян нынешней осенью, насколько можно судить по данным бронирований, стали Турция, Египет, Таиланд, Хайнань и ОАЭ.