В ЕС обсуждают ужесточение правил выдачи шенгенских виз гражданам России

В Европейском Союзе в рамках разработки нового, 19-го пакета санкций против России рассматривают возможность ужесточить правила выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

Подобную меру издание характеризует как легко выполнимую – в отличие от вторичных рестрикций против торговых партнеров России, на введении которых настаивают Соединенные Штаты. Речь идет в первую очередь об Индии, которая покупает российскую нефть и продает изготовленные из нее нефтепродукты.

Кроме того, обсуждается предложение Польши ввести для российских дипломатов запрет на свободные перемещения по Шенгенской зоне, разрешив им ездить только по той стране, в которой они аккредитованы.

Еще в 2023 году с аналогичным идеей выступила Чехия, но в итоге эта инициатива не вошла в 12-й пакет санкций против РФ. Власти России тогда обещала зеркально ответить в случае введения ограничений на передвижения российских дипломатов по Евросоюзу.