Турецкий журналист выразил мнение, что России пора вступить в НАТО

России пришло время вступить в НАТО, так как мировые условия требуют обновления состава альянса, высказал мнение журналист Мехмет Барлас в статье для турецкой газеты Sabah, передает РИА Новости.

«Все это может показаться утопией, но сегодня Европа, а именно натовская Европа, живет за счет российской энергии. В борьбе с терроризмом Россия активнее всех стран НАТО. Надеюсь, в конечном итоге мои пожелания сбудутся, и возникнет НАТО, в которую входит Россия», — написал Барлас.

По мнению журналиста, главной угрозой для НАТО стали споры внутри альянса, а не те страны, которые не входят в организацию. В качестве примера внутренних конфликтов Турцией и Грецией, а также напряженность в отношениях Вашингтона и Анкары.

Кроме того, он указал на тот факт, что Турция и Россия находятся в хороших отношениях и ведут открытый диалог.

«Еще интереснее то, что Турция, член НАТО, находится в состоянии глубокого примирения и диалога с Россией, которую НАТО считает врагом», — отметил журналист.

Ранее МИД Турции Танжу Бильгич призвал Россию и НАТО к продолжению диалога, о чем сообщал «Татар-информ».