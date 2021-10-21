МИД Турции призвал Россию и НАТО к продолжению взаимного диалога

Анкара хотела бы, чтобы диалог между Россией и НАТО был продолжен, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы РФ и НАТО продолжали диалог. Передаем эти наши пожелания и российской стороне, и нашим союзникам в НАТО», — сказал дипломат.

В НАТО ранее отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10.

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия ответным шагом прекращает не только работу военной миссии связи НАТО в Москве, но и приостанавливает работу российского постпредства при НАТО с 1 ноября или чуть позже.