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21 октября 2021  17:28

МИД Турции призвал Россию и НАТО к продолжению взаимного диалога

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Анкара хотела бы, чтобы диалог между Россией и НАТО был продолжен, заявил официальный представитель МИД Турции Танжу Бильгич, передает РИА Новости.

«Мы хотим, чтобы РФ и НАТО продолжали диалог. Передаем эти наши пожелания и российской стороне, и нашим союзникам в НАТО», — сказал дипломат.

В НАТО ранее отозвали аккредитацию у восьми сотрудников представительства России при альянсе и сократили число аккредитаций для РФ до 10. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров объявил, что Россия ответным шагом прекращает не только работу военной миссии связи НАТО в Москве, но и приостанавливает работу российского постпредства при НАТО с 1 ноября или чуть позже.

 

#турция #Россия #нато #сергей лавров
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