Турецкий посол указал на высокий интерес Анкары к БРИКС

Участие Турции в саммите БРИКС в Казани на высшем уровне указывает на большой интерес страны к работе объединения. Об этом сообщил посол Турецкой Республики в РФ Танжу Билгич на встрече с советником Президента России Антоном Кобяковым, пишет ТАСС.

«Делегация Турции принимает участие в саммите БРИКС на самом высоком уровне, что подчеркивает большой интерес к работе объединения. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений», – сказал дипломат.

Уточняется, что стороны обсудили организационные моменты участие турецкой делегации в саммите БРИКС, а также возможное сотрудничество Анкары с объединением.

Ранее эксперт Яшар Ниязбаев отметил, что членство в БРИКС необходимо Турции для диверсификации своих экономических связей.