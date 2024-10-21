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Турецкий посол указал на высокий интерес Анкары к БРИКС
Участие Турции в саммите БРИКС в Казани на высшем уровне указывает на большой интерес страны к работе объединения. Об этом сообщил посол Турецкой Республики в РФ Танжу Билгич на встрече с советником Президента России Антоном Кобяковым, пишет ТАСС.
«Делегация Турции принимает участие в саммите БРИКС на самом высоком уровне, что подчеркивает большой интерес к работе объединения. Уверен, что наше сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию взаимоотношений», – сказал дипломат.
Уточняется, что стороны обсудили организационные моменты участие турецкой делегации в саммите БРИКС, а также возможное сотрудничество Анкары с объединением.
Ранее эксперт Яшар Ниязбаев отметил, что членство в БРИКС необходимо Турции для диверсификации своих экономических связей.
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