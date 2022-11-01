Турецкий министр: Анкара испытала шок после выхода Москвы из «зерновой сделки»

После объявления решения России о выходе из «зерновой сделки» Анкара испытала шок и теперь надеется на преодоление кризиса, заявил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

«Мы снова были шокированы, когда Россия сказала: «Меня нет в этом деле», приведя в качестве оправдания нападение. Но я уверен, что это препятствие будет преодолено под руководством нашего президента. Мы будем продолжать заботиться и поддерживать сельское хозяйство и наших фермеров», – приводит слова министра турецкая газета Hüriyyet.

Напомним, в минувшую субботу Минобороны РФ завило о выходе России из «зерновой сделки» после нападения на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.

Сегодня в разговоре с турецким лидером турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом Президент РФ Владимир Путин заявил, что так называемый «зерновой коридор» киевские власти использовали для военных целей и атак на российские корабли, и призвал расследовать инцидент. По его словам, Россия вновь вернется к сделке после того, как будет проведено расследование, а Киев гарантирует, что не будет использовать «зерновой коридор» в военных целях.