Турецкий МИД обвинил Швецию в нарушении обязательств для вступления в НАТО

Швеция, разрешив проведение акции по сожжению Корана в Стокгольме, нарушила обязательства для вступления в НАТО. По трехстороннему соглашению она должна была нести обязательства перед Турцией, чтобы получить поддержку для получения членства. Об этом со ссылкой на заявление турецкого МИД сообщает «Коммерсант».

«Это явное нарушение обязательства трехстороннего меморандума, который подписала Швеция, по предотвращению пропаганды террористических организаций», — подчеркивается в сообщении.

Ранее Духовное управление мусульман России потребовало призвать к ответственности всех участников акции у посольства Турции в Стокгольме.