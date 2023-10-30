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Турецкие спектакли будут представлены на фестивале тюркских театров «Науруз» в Казани
На фестивале тюркских театров «Науруз», который пройдет в июне в Казани, запланирован показ турецких спектаклей. Об этом во время торжественного приема в Казани, посвященного столетнему юбилею Турецкой Республики, сообщил «Татар-информу» замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин.
«В июне в Казани пройдет фестиваль тюркских театров „Науруз“. Есть планы об участии турецких театров на этой площадке. Также хочется отметить, что казанский фестиваль мусульманского кино практически ежегодно проходит с участием турецких фильмов», — рассказал собеседник.
Он добавил, что главный режиссер театра имени Камала Фарид Бикчантаев поставил с турецкой труппой спектакль «Убийство Гонзара», который сейчас гастролирует по всей Турции.
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