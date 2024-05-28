Турецкая Мазина и болгарский Кафка — «Убийство Гонзаго» открыло «Науруз»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Церемония открытия VIII Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» состоялась на Большой сцене Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

Министр культуры РТ Ирада Аюпова, приветствуя экспертов и участников форума, выразила свою глубокую удовлетворенность тем, что Татарстан является точкой отсчёта и центром притяжения важных событий в мире культуры. Также она назвала «Науруз» визитной карточкой региона.

«Мы с вами трудимся в такой сфере, где всегда надо быть на шаг впереди, предугадывать и одновременно отвечать на духовные запросы нашего общества, воспитывать вкус и вместе с тем учиться у своих зрителей искреннему восприятию, поднимать темы и отвечать с помощью театрального искусства на волнующие всех вопросы бытия», — сказала она.

С напутственными словами к гостям обратились также главный режиссер ТГАТ им.Г.Камала Фарид Бикчантаев, заведующий кафедрой актёрского искусства РГИСИ Вениамин Фильштинский (Санкт-Петербург), декан факультета сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ Ольга Неволина (Москва) и заведующий кафедрой режиссуры и мастерства актёра УГИИ им. Загира Исмагилова Дмитрий Кошмин (Уфа).

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Напомним, режиссеры, театральные менеджеры, кинокритики, специалисты смежных профессий Казани, Москвы и Санкт-Петербурга проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, искусству актера и режиссера театра кукол, сценографии, менеджменту и PR, художественно-постановочной части, театральной критике, музыкальному театру и архиву. Всего в работе 12 секций форума примут участие свыше 40 педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Как сообщает пресс-служба фестиваля, для участия в форуме зарегистрировалось свыше 200 участников. Наибольшее количество заявок поступило из Татарстана, Башкортостана.

Вечером первого дня форума гостям и участникам был представлен спектакль «Убийство Гонзаго», который поставил Фарид Бикчантаев в Анкаре. Как рассказал режиссер в беседе с корреспондентом «Татар-информа», постановка стала возможна именно благодаря фестивалю «Науруз».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Премьера спектакля состоялась в начале октября 2023 года в Государственном театре Анкары (Ankara Devlet Tİyatrosu). Особенность театра, основанного в 1949 году, в том, что свои спектакли он играет на разных сценах в разных районах турецкой столицы. По словам собеседника агентства, актерская школа в Турции сильно отличается от российской. В труппе собраны актеры разных театральных школ, различного уровня подготовки, поэтому режиссеру пришлось начинать с самых азов при работе с новыми артистами, которые, впрочем, проявляли большую гибкость и склонность к экспериментам. В итоге спектакль собирает аншлаги в Анкаре и пользуется большой популярностью.

Автор пьесы «Убийство Гонзаго» — болгарский поэт, драматург Недялко Йорданов. В основе истории — шекспировская трагедия, увиденная глазами актёров, приглашенных в Эльсинор для разоблачения преступления, о котором Гамлету рассказал Призрак его убитого отца. Актёры во главе с режиссёром Чарльзом (Отюкен Хюрмюзлю) прибывают в замок короля, репетируют спектакль, согласовывают эскиз постановки с «заказчиком». В актерской семье — свои «скелеты в шкафу», перипетии взаимоотношений. Жена Чарльза Элизабет (Эбру Гюлераслан Серин) несчастна в их бездетном браке, чувствует себя нелюбимой и ревнует его к Амалии (Гюлин Эрсой), молодой эффектной артистке легкомысленного поведения. Сразу после театрального действа, где короля убивает соперник и женится на королеве, артистов арестовывают и обвиняют в государственной измене…

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Современная версия хрестоматийного сюжета предлагает порассуждать о роли театрального искусства в жизни человека частного и общества в целом.

Это довольно сложная для восприятия постановка, сотканная из буффонады Феллини, кафкианского «Процесса» и турецких «тюркю» (неповторимое народное пение).

Колоритный ансамбль артистов сразу не дает оторваться от процесса их существование на сцене. Неизгладимое впечатление на публику произвела актриса Хюля Йылдыз, сыгравшая Офелию. Потерявшаяся в шекспировских перипетиях девушка существует в своей экзальтации и разговаривает исключительно языком персонажей трагедии. Её трагическая нелепость отсылает к фильму Феллини «Ночи Кабирии», а сама турецкая актриса имеет несомненное внешнее и профессиональное сходство с легендарной Джульеттой Мазиной. В этой истории Горацио (Эрен Орай) предстаёт «джокером», который приносит катарсис и спасает труппу, приговоренную к смерти, в последний момент.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сценография спектакля, над которой работал камаловец Сергей Скоморохов, по бикчантаевской традиции лаконична. В основе — опускающийся металлический мост, черный «средневековый фон» и яркие балаганные акценты. Над музыкой к турецкому спектаклю работал суанд-дизайнер Йусуф Бикчантаев. Спектакль завершился овацией, зал аплодировал стоя.

29 мая Ансамбль кружащихся дервишей из Коньи сыграет спектакль «Церемония «Сема». Это ритуальный танец дервишей, средство медитации через музыку и движение. В рамках форума также состоятся гастроли Малого театра России.