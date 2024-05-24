Уроки столичных экспертов и спектакли из Турции: каким будет фестиваль «Науруз» в Казани

Более сорока экспертов в области театра приедут в Казань на VIII Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Науруз-2024» пройдет с 27 мая по 2 июня

«Предлагаемые обстоятельства» — тема VIII Международного театрально-образовательного форума «Науруз». Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил худрук театра Камала Фарид Бикчантаев. Говоря об экспертах, он выразил сожаление по поводу обстановки в мире и отметил, что не все, кого хотели бы пригласить организаторы, смогли бы приехать.

Напомним, форум пройдет с 27 мая по 2 июня в Казани. Заявочная кампания шла три месяца — с 1 февраля по 30 апреля. На десяти площадках форума будет работать 41 эксперт. Из них 12 будут проводить занятия онлайн. Все же, по мнению организаторов, театральное искусство больше предполагает офлайн-формат. Кстати, самому возрастному слушателю мастер-классов – 61 год.

В числе экспертов «Науруза-24» известный режиссер и педагог Вениамин Фильштинский, театральный критик Глеб Ситковский, художник Эмиль Капелюш, худрук «Небольшого драматического театра» Лев Эренбург, а также завсегдатаи казанских театральных лабораторий и фестивалей критик Олег Лоевский, театральный обозреватель Андрей Пронин, педагог Дмитрий Кошмин и руководитель камаловского оркестра Данияр Соколов.

Фарид Бикчантаев: «Мы хотели провести мероприятия совместно с коллегами из других театральных коллективов, чтобы вызвать и их интерес к этой деятельности» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мастер-классы от режиссеров и кинокритиков

«Науруз» расширил количество площадок для занятий и мастер-классов. Они пройдут не только в театре Камала, но и в театрах Кариева, Качалова, «Экият», а также в КФУ, творческой лаборатории «Угол», Доме актера, «Шарык клубы» и Музее Тукая.

«Мы хотели провести мероприятия совместно с коллегами из других театральных коллективов, чтобы вызвать и их интерес к этой деятельности. Чтобы участники из других регионов смогли увидеть не только театр Камала и “Шарык клубы”, но и другие площадки», — отметил Бикчантаев.

Режиссеры, театральные менеджеры, кинокритики, специалисты смежных профессий Казани, Москвы и Санкт-Петербурга проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, искусству актера и режиссера театра кукол, сценографии, менеджменту и PR, художественно-постановочной части, театральной критике, музыкальному театру и архиву.

Как подчеркнул Фарид Бикчантаев, акцент на музыкальном театре неслучаен.

«В республике давно идут разговоры о создании музыкального театра. Татарский театр в основе своей музыкален, и эта тема для нас очень актуальна и важна», — сказал он.

Еще одно нововведение форума — это обсуждение темы сохранности театральных архивов.

Ильфир Якупов: «Музейной и архивной части театра тоже на сегодняшний день нужно уделять внимание, потому что это наше будущее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Музейной и архивной части театра тоже на сегодняшний день нужно уделять внимание, потому что это наше будущее. Часто бывает, что при переезде театры вынуждены сжигать свои старые афиши, а мы должны сохранять эти артефакты для последующих поколений», — отметил директор Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Ильфир Якупов.

Отсутствие темы драматургии в образовательном форуме он объяснил тем, что предыдущие попытки были неудачными, педагогов нет, участники тоже не заявлялись, поэтому от этой затеи решили отказаться.

В культурной программе – спектакли с участием Ирины Муравьевой

Отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа» о критериях оценки результативности образовательной программы форума «Науруз», Фарид Бикчантаев пояснил, что каких-то твердых критериев оценки нет, но напомнил, что после предыдущего форума, темой которого был «Ритуал в театральном действе», на последовавший за ним фестиваль приехали спектакли, основанные на ритуале. В целом же, по его словам, форум призван обновить профессиональные инструменты и навыки сотрудников театров и не давать застояться.

В культурной программе нынешнего форума — спектакли Малого театра России с участием Ирины Муравьевой. Как рассказал Фарид Бикчантаев, коллектив, с которым камаловцев связывает многолетняя дружба, приезжает с большими гастролями и покажет свои спектакли не только в Казани, но и в Набережных Челнах.

Дамир Натфуллин отметил, что с инициативой показа турецких постановок выступило Генеральное консульство Республики Турция в Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зрители форума смогут увидеть и две турецкие постановки «Убийство Гонзаго» Фарида Бикчантаева (Анкара) и спектакль Ансамбля кружащихся дервишей «Церемония «Сема» из провинции Конья.

Как пояснил заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин, с инициативой показа выступило Генеральное консульство Республики Турция в Казани. «Все случайности не случайны», — прокомментировал Ильфир Якупов, но пояснять не стал.

На форум зарегистрировалось свыше 200 участников. Наибольшее количество заявок поступило из Татарстана, Башкортостана. В форуме также примут участие сотрудники театров Казахстана, Карелии, ХМАО, Чувашии, Дагестана, Якутии.