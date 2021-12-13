Турецкая компания заинтересовалась строительством мукомольного предприятия в Татарстане

Группа внешнеторговых компаний Taban Gıda заинтересовалась строительством мукомольного предприятия в Татарстане. Об этом было заявлено на совещании в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ с делегацией из Турции, сообщает пресс-служба ведомства.

«На совещании стороны выразили готовность к сотрудничеству в совместных инвестиционных проектах», – отметили в министерстве.

Делегация Турции приняла решение посетить Татарстан после ряда встреч Полномочного представителя РТ в Стамбуле с руководством Taban Gıda и презентации инвестиционного потенциала региона.

Taban Gıda – группа внешнеторговых компаний, основанная в 2016 году. Специализируется на реализации сельскохозяйственной продукции из России и стран СНГ в Турцию и третьи страны.

Ранее сообщалось, что перспективы сотрудничества в сфере АПК основатель турецкой компании Арас Демир обсудил с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.