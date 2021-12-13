Президент РТ и руководство турецкой компании «Табан Гыда» обсудили сотрудничество в АПК
Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления, основатель турецкой компании «Табан Гыда» Арас Демир обсудили перспективы сотрудничества в сфере АПК. Встреча прошла в Доме Правительства Татарстана, передает пресс-служба руководителя республики.
«Табан Гыда» специализируется на реализации сельхозпродукции и развивает проекты по глубокой переработке зерна.
Президент Татарстана подчеркнул, что республика дорожит отношениями с Турцией как одним из ключевых партнеров. Турецкие компании инвестировали в РТ порядка 2 млрд долларов, в регионе успешно работают десять турецких заводов.
Минниханов отметил высокий потенциал развития взаимодействия в области АПК. Татарстан занимает первое место в России по производству молока и входит в десятку крупнейших производителей мяса скота и птицы.
Республика в полном объеме обеспечивает себя основными видами продовольствия.
«У нас 4,6 млн га сельхозугодий, 955 тыс. голов крупного рогатого скота. Практически половина сельхозпродукции республики производится в личных подворьях», — рассказал Минниханов.
Стороны обсудили возможные направления сотрудничества республики и компании «Табан Гыда», перспективы развития совместных проектов в сельском хозяйстве.