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Турецкая авиакомпания 19 июня запустит регулярные рейсы в Стамбул
Новый партнер аэропорта Казани, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines, 19 июня запустит регулярные рейсы в Стамбул. Полеты будут ежедневными, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«Аэропорт столицы Татарстана впервые в своей истории приступает к обслуживанию рейсов сразу в два аэропорта Стамбула. Pegasus Airlines будет выполнять рейсы в аэропорт Стамбул имени Сабихи Гекчен», — говорится в сообщении.
В понедельник вылет из Казани назначен на 12.50, во вторник — 15.35, в среду, пятницу и воскресенье — 14.20, четверг — 12.20, субботу — 16.10. Расписание действует до конца октября этого года.
Пассажиров будут перевозить на 186-местных воздушных судах Airbus A320. Перелет продлится около пяти часов.
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