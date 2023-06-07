Турецкая авиакомпания 19 июня запустит регулярные рейсы в Стамбул

Новый партнер аэропорта Казани, турецкая авиакомпания Pegasus Airlines, 19 июня запустит регулярные рейсы в Стамбул. Полеты будут ежедневными, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Аэропорт столицы Татарстана впервые в своей истории приступает к обслуживанию рейсов сразу в два аэропорта Стамбула. Pegasus Airlines будет выполнять рейсы в аэропорт Стамбул имени Сабихи Гекчен», — говорится в сообщении.

В понедельник вылет из Казани назначен на 12.50, во вторник — 15.35, в среду, пятницу и воскресенье — 14.20, четверг — 12.20, субботу — 16.10. Расписание действует до конца октября этого года.

Пассажиров будут перевозить на 186-местных воздушных судах Airbus A320. Перелет продлится около пяти часов.