«Конкуренция снизит цены»: турецкий лоукостер запускает новый рейс из Казани в Стамбул

Авиакомпания Pegasus Airlines стала новым зарубежным партнером Международного аэропорта «Казань»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«С учетом высоких цен на это направление загрузка будет хорошей»

Первые рейсы турецкой компании отправятся из казанского аэропорта в Стамбул 19 июня. По данным сайта Международного аэропорта «Казань», стоимость билетов на эту дату стартует от 14 тыс. рублей в одну сторону и 25 тыс. рублей за билет туда-обратно, при отсутствии багажа.

Перелеты из Казани в Стамбул и обратно будут совершаться четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и субботу. Из Казани самолет будет отправляться в 12.50, а из Стамбула – в 7.15.

Наиболее низкие цены на авиарейсы Казань – Стамбул предлагает «Победа» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прямые авиарейсы Казань – Стамбул выполняет еще три перевозчика: Red Wings, Turkish Airlines и «Победа». Наиболее низкие цены предлагает «Победа»: поездка в одну сторону во второй половине июня обойдется в 12 тыс. рублей, а билет туда-обратно – в 23 тыс. рублей, по данным с сайта компании.

«Если новый рейс планирует конкурировать с “Победой”, то ему необходимо преимущество. Например, количество багажа больше, а цена примерно такая же. В этом случае наши туристы отдадут предпочтение иностранной компании», – прокомментировал президент Ассоциации туристских агентств РТ Рамиль Мифтахов.

Директор компании AVT Азамат Сабиров считает, что у новой авиакомпании есть хорошие шансы стать популярной и без каких-либо дополнений. «С учетом высоких цен на эти направления и возможности новых стыковок для транзита у Pegasus Airlines загрузка будет хорошей. Плюс конкуренция на линии снизит цены, что порадует туристов», – сказал он.

Рамиль Мифтахов: «Если новый рейс планирует конкурировать с “Победой”, то ему необходимо преимущество» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Турки в этом сезоне задрали цены»

Несмотря на то что Pegasus Airlines является бюджетной авиакомпанией, в разгар туристического сезона цены на билеты от этого перевозчика взлетят почти в 3 раза. Так, билет в Стамбул в обе стороны, который в июне стоил 24 тыс. рублей, в июле подорожает до 71 тыс. Если же брать билет в одну сторону, то он обойдется в 33 тыс. рублей вместо 13 тыс.

Эксперты единогласно утверждают, что покупать билеты по нынешним ценам не стоит. Лучше подождать и купить авиаперелет ближе к дате поездки, так как он с высокой долей вероятности станет дешевле.

«До июля еще далеко, поэтому и цены такие. Ближе к вылету, когда авиакомпания поймет, что половина борта не продана, стоимость начнет падать», – пояснил Мифтахов.

Pegasus Airlines является бюджетной авиакомпанией, но в разгар туристического сезона цены на билеты и у него взлетят почти в 3 раза Фото: Alan Lebeda / ru.wikipedia.org

Однако такая тенденция наблюдается только у Pegasus Airlines. У остальных авиакомпаний цены на июль повышены не столь радикально. К примеру, «Победа» поднимает цены на билеты в один конец всего на 3 тыс. рублей – с 12 до 15 тыс. рублей, а перелет в обе стороны подорожает с 23 до 27 тыс. рублей.

Цена на билеты у Turkish Airlines хотя и вырастет сильнее, чем у «Победы», но все равно значительно меньше, чем у Pegasus Airlines. Так, билеты в Стамбул туда и обратно подорожают с 22,5 до 37 тыс. рублей за безбагажный вариант, а самый дорогой перелет в эконом-классе от этой авиакомпании достигнет 56 тыс. рублей после 40 тыс. Если же говорить про поездку в одну сторону, то тут цены стартуют от 22,5 тыс. рублей за билет без багажа и достигают 30,5 тыс. рублей за вариант с багажом до 20 килограммов.

Цена на билеты у Turkish Airlines хотя и вырастет сильнее, чем у «Победы», но все равно значительно меньше, чем у Pegasus Airlines Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Турки в этом сезоне задрали цены и получили снижение спроса на 40%. Думаю, цены будут корректировать быстрее в сторону снижения. Так что с учетом новых рейсов цены должны упасть на 20%. Цены на полеты всегда динамические и всегда варьируются. Уверен, “Пегасус” как лоукостер будет конкурировать вполне успешно», – отметил Сабиров.

Основной турпоток направлен в три страны, но больше всего – в Турцию

Помимо рейсов в Стамбул из Казани есть прямые перелеты и в другой популярный турецкий город – Анталью. Pegasus Airlines уже запустили рейсы туда, и самый дешевый билет будет стоить чуть больше 22 тыс. рублей в одну сторону с учетом багажа до 20 килограммов.

Основной туристический поток направлен сейчас в три страны: Турцию, Египет и Арабские Эмираты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Добраться напрямую до Антальи можно еще пятью различными авиакомпаниями, и самый дешевый вариант предлагает опять-таки «Победа». Безбагажный билет будет стоить около 14 тыс. рублей, перелет с багажом до 10 килограммов – 17 тыс. рублей, а с багажом до 20 килограммов – почти 20 тыс. рублей.

«Основной туристический поток направлен сейчас в три страны: Турцию, Египет и Арабские Эмираты. При этом самый большой поток – это турецкое направление. Если же говорить про другие страны, например Грузию или Азербайджан, то турпоток туда ничтожно мал по сравнению с объемом в сторону Антальи и Стамбула», – рассказал Мифтахов.

Он добавил, что популярность Грузии и Азербайджана очень низкая из-за малого количества рейсов в эти страны, а также высоких цен на билеты.

Азамат Сабиров: «Популярна Европа, и, несмотря на цены, туристы туда летят» Скриншот видео youtube.com/@24tatarstan

Сабиров дополнил, что помимо Турции, Египта и Арабских Эмиратов многие татарстанцы продолжают ездить в европейские страны. Если же посмотреть стоимость билетов, то в июне добраться до Тбилиси можно только с пересадками и билет в один конец будет стоить от 25 тыс. рублей. В Баку прямые рейсы будут, но их цена начинается от 23 тыс. рублей.

«Грузия пока не может объективно стать топом, так как туда мало рейсов и цены высокие. Популярные зарубежные направления – это Турция, ОАЭ, Египет. Также популярна Европа, и, несмотря на цены, туристы туда летят», – заключил Сабиров.

Цены на перелет в Дубай стартуют от 40 тыс. рублей в одну сторону Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цены на перелет в Дубай стартуют от 40 тыс. рублей в одну сторону и 54 тыс. рублей на поездку туда-обратно. Самый дешевый билет в обе стороны до египетского города Хургада обойдется в 58 тыс. рублей, а поездка в одну сторону – в 30 тыс. рублей.