Турция с начала года уменьшила поставки мандаринов в Россию на 20%

Турция за январь-октябрь 2024-го экспортировала в Россию 161,3 тыс. тонн мандаринов. Это на 20% или на 41 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из турецкой статслужбы.

Интересно, что с июня по сентябрь Турция вообще не экспортировала мандарины в РФ, хотя в те же месяцы 2023-го поставки этих фруктов были. В октябре турецкие поставщики возобновили отправку мандаринов, но в меньшем объеме: за месяц они отправили 35,2 тыс. тонн, что на 29% меньше, чем за октябрь прошлого года, пишет РИА «Новости».

В общей сложности с начала года Турция ввезла мандаринов в Россию на 97,6 млн долларов, что примерно на 22% меньше прошлогоднего показателя.

Отметим, что Турция является самым крупным поставщиком мандаринов в Россию.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом мандарины в России могут подорожать до 30%. Причина роста цен – неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции. Также на дорожание этих фруктов повлияло и наводнение в Испании, которое привело к гибели части урожая. По словам экспертов, испанцы почти не возят мандарины в РФ, но зато в огромных количествах поставляет эти цитрусовые в Европу. Как следствие, основные российские партнеры — Марокко, Египет, Турция — будут переориентироваться на освободившиеся европейские рынки.