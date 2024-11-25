Перед Новым годом мандарины в России могут подорожать до 30%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Перед Новым годом мандарины в России могут подорожать на 20-30%. Причина роста цен – ряд неудач, которые настигли отрасль, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на экспертов отрасли.

Как сказала руководитель инфорагентства FruitNews Ирина Козий, обычно к празднику эти фрукты становятся дешевле. Связано это с тем, что география поставок переходит из стран южного полушария в страны северного. Как следствие, логистика сокращается, поэтому стоимость и сроки доставки падают. Но не в этот раз.

Спикер подчеркнула, что в 2024-м отрасль столкнулась с проблемами, а именно неблагоприятная погода и сокращение урожая в Турции. К слову, более 50% этих фруктов приходят в Россию именно из турецкого государства. Еще одна причина, повлиявшая на цены - наводнения в Испании, из-за которого погибла часть урожая. Эксперт добавила, что испанцы почти не возят мандарины в РФ, но зато в огромных количествах поставляет эти цитрусовые в Европу. Как следствие, основные российские партнеры — Марокко, Египет, Турция — будут переориентироваться на освободившиеся европейские рынки.

«Поэтому россиянам мандаринов достанется меньше, и они будут дороже», - резюмировала Козий.