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Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране
В Турции проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).
Как цитирует его слова ТАСС, по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие более 13 тысяч силовиков.
В результате контртеррористических операций было задержано 12 членов террористических организаций, еще 55 задержаны по подозрению в терроризме.
Операции проводятся после теракта возле здания МВД Турции в Анкаре. Глава МВД Турции сообщил, что это была попытка теракта: один из террористов подорвал себя, другой нейтрализован.
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