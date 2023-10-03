Турция проводит антитеррористическую операцию по всей стране

В Турции проводится крупномасштабная антитеррористическая операция. Об этом сообщил глава МВД Турции Али Ерликая на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Как цитирует его слова ТАСС, по всей Турции было проведено 466 контртеррористических операций, в которых принимали участие более 13 тысяч силовиков.

В результате контртеррористических операций было задержано 12 членов террористических организаций, еще 55 задержаны по подозрению в терроризме.

Операции проводятся после теракта возле здания МВД Турции в Анкаре. Глава МВД Турции сообщил, что это была попытка теракта: один из террористов подорвал себя, другой нейтрализован.