Около здания МВД в столице Турции произошел взрыв

Около местного здания МВД в столичной Анкаре в Турции произошел взрыв, сообщает ТАСС.

В настоящее время часть улиц оцеплена. В район инцидента прибыли спецслужбы, президентская охрана и взрывотехники. В данный момент они изучают место происшествия в связи с угрозой наличия взрывных устройств.

В свою очередь глава МВД Турции сообщил, что была попытка теракта: один из террористов подорвал себя, другой нейтрализован.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока нет.