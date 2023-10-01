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Около здания МВД в столице Турции произошел взрыв
Около местного здания МВД в столичной Анкаре в Турции произошел взрыв, сообщает ТАСС.
В настоящее время часть улиц оцеплена. В район инцидента прибыли спецслужбы, президентская охрана и взрывотехники. В данный момент они изучают место происшествия в связи с угрозой наличия взрывных устройств.
В свою очередь глава МВД Турции сообщил, что была попытка теракта: один из террористов подорвал себя, другой нейтрализован.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информации о пострадавших пока нет.
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