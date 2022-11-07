Турция предложит продлить «продуктовую сделку» на год

Турция предложит продлить действие «продуктовой сделки» на год. С таким заявлением выступил сегодня министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает РИА Новости.

«Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год», — отметил глава ведомства.

Сделка была заключена 22 июля представителями от России, Украины, Турции и ООН и будет действовать до 19 ноября.

Напомним, что в конце октября Россия приостанавливала свое участие в сделке. Причиной стал организованный Украиной теракт на Черноморском флоте. Однако после получения документальных гарантий безопасности коридора РФ вновь присоединилась к сопровождению судов с продовольствием.