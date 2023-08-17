Турция предупредила Россию о нежелательности досмотров судов в Черном море

Сухогруз Sukru Okan

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Турция предупредила Россию о риске увеличения напряженности в Черном море при повторении ситуаций, подобных досмотру российскими военными сухогруза Sukru Okan. Об этом сказано в заявлении Центра по борьбе с дезинформацией, организованного при канцелярии турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ТАСС.

«После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море», — подчеркивается в сообщении.

Вместе с тем в канцелярии Эрдогана обратили внимание на то, что хотя Sukru Okan принадлежит турецкому гражданину, он шел не под турецким флагом (судно использовало флаг Палау — прим. Т-и), а инцидент произошел в международных водах.

До этого в Турции пользователи социальных сетей и некоторые политики потребовали от властей страны прояснить ситуацию с отсутствием реакции на инцидент с досмотром сухогруза.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало о проверке шедшего в украинский порт Измаил судна Sukru Okan. По информации российского военного ведомства, капитан сначала не отреагировал на требование остановиться, из-за чего по сухогрузу был открыт предупредительный огонь из автоматического оружия.