Турция построит на Украине завод по производству беспилотников Bayraktar
Турецкая компания Baykar Makina приобрела участок на Украине для строительства завода по производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом со ссылкой на украинского посла в Турции Василия Боднара сообщает ТАСС.
«Они разработали проект самого завода и намерены реализовать его до конца, поскольку это было почти личное обязательство владельцев компании сделать это производство на Украине», — сказал Боднар.
Он отметил, что при сборке многих моделей будут использовать комплектующие украинского производства: двигатели, запасные части, колеса и другие.
19 июля Кабмин Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения о сотрудничестве с Турцией в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях. Этот документ позволит построить и обслуживать завод Bayraktar на территории страны.
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Многие государства осудили это решение и начали поставлять Киеву вооружение. В том числе в сводках упоминались и турецкие Bayraktar.