Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников Bayraktar TB2 у острова Змеиный

У острова Змеиный были сбиты три украинских беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — рассказал докладчик.

По его словам, также были сбиты четыре украинских БЛА в районе Червоного Оскола, Невского и Веселого Донецкой народной республики.

По информации военного ведомства, в районах Изюма, а также сел Топольское и Малая Камышеваха были перехвачены пять украинских реактивных снарядов «Смерч».

Ранее Конашенков доложил, что самолеты ВКС России поразили 36 украинских военных объектов.