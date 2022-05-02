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Политика
2 мая 2022  22:29

Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников Bayraktar TB2 у острова Змеиный

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У острова Змеиный были сбиты три украинских беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — рассказал докладчик. 

По его словам, также были сбиты четыре украинских БЛА в районе Червоного Оскола, Невского и Веселого Донецкой народной республики. 

По информации военного ведомства, в районах Изюма, а также сел Топольское и Малая Камышеваха были перехвачены пять украинских реактивных снарядов «Смерч».

Ранее Конашенков доложил, что самолеты ВКС России поразили 36 украинских военных объектов.  

#спецоперация на Украине
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