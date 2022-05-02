Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников Bayraktar TB2 у острова Змеиный
У острова Змеиный были сбиты три украинских беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — рассказал докладчик.
По его словам, также были сбиты четыре украинских БЛА в районе Червоного Оскола, Невского и Веселого Донецкой народной республики.
По информации военного ведомства, в районах Изюма, а также сел Топольское и Малая Камышеваха были перехвачены пять украинских реактивных снарядов «Смерч».
Ранее Конашенков доложил, что самолеты ВКС России поразили 36 украинских военных объектов.