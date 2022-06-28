Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает канцелярия Ниинисте

На саммите НАТО в Мадриде Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в альянс. Об этом со ссылкой на канцелярию финского Президента Саули Ниинисте сообщает RT.

Кроме того, страны — члены НАТО в ближайшие два дня обсудят конкретные шаги для вступления в альянс двух новых государств.

После переговоров в Мадриде, прошедших сегодня, Турция, Финляндия и Швеция подписали совместное заявление, которым обязуются оказывать друг другу поддержку в борьбе с угрозами безопасности. Напомним, что ранее Турция заблокировала рассмотрение заявок из Хельсинки и Стокгольма.

Швеция и Финлядия объявили об отказе от военного нейтралитета и решении вступить в НАТО после начала специальной военной операции по защите Донбасса. В разговоре с Саули Ниинисте Президент РФ Владимир Путин назвал этот шаг Финляндии ошибкой и отметил, что это негативно повлияет на отношения с Москвой.