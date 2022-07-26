Турция планирует продлить соглашения о закупках газа из России, Ирана и Азербайджана

Турция намерена продлить газовые соглашения со своими основными поставщиками: Россией, Ираном и Азербайджаном. Об этом в эфире канала Haber Global рассказал глава Минэнерго страны Фатих Донмез.

«Нашими основными поставщиками являются Россия, Азербайджан и Иран. Мы намерены продлить с ними контракты на новый срок. Мы стремимся удовлетворить свои потребности в энергоносителях», — цитирует его ТАСС.

Газовый кризис в Европе произошел из-за санкций, введенных против России из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ могла бы нарастить поставки при условии запуска газопровода «Северный поток — 2».