Турция обвинила Нетаньяху в геноциде в Газе и подала на него иск в МУС

Турция подала иск к Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в Международный уголовный суд. Анкара обвиняет его в геноциде в секторе Газа, сообщил в соцсетях адвокат правящей в Турции Партии справедливости и развития Метин Кюлюнк.

В сообщении он указал, что Турция видит в Нетаньяху «Гитлера XXI века», который должен ответить за геноцид, учиненный против человечности. В общей сложности иск занял 23 страницы.

Среди требований — сбор доказательств преступлений израильского Премьера, а также открытие уголовного дела против него и других виновных. Кроме того, по мнению турецкой стороны, отдельного внимания заслуживает применение оружия, запрещенного международными конвенциями.

Как ранее заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара намерена объявить Тель-Авив военным преступником.

Боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля, начали убивать мирных жителей и захватывать заложников. Израильские власти объявили о переходе в состояние войны, мобилизовали 360 тыс. резервистов и начали наносить удары по целям в секторе Газа, а затем приступили к наземной операции. 2 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об окружении самого города Газы, расположенного на севере сектора.

По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, подконтрольного ХАМАС, в результате атак к вечеру 12 ноября погибли почти 11,2 тыс. человек. Соединенные Штаты выступают против прекращения огня, но за введение временных гуманитарных пауз.

Президент РФ Владимир Путин счел террористическую атаку контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль беспрецедентной по жестокости. Вместе с тем он призвал к созданию полноценного Палестинского государства.