Турция начала подготовку к возможному визиту Путина в августе

В Турции началась подготовка к возможному визиту Президента России Владимира Путина. Как рассказал Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, он рассчитывает принять российского коллегу в августе.

«Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина», — цитирует его ТАСС.

Турецкий лидер подчеркнул, что у Анкары и Москвы общая позиция относительно будущего зерновой сделки. «Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», — добавил он.

Ранее Эрдоган заявил, что планирует при личной встрече обсудить с Путиным покупку российских самолетов-амфибий.