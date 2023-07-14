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Турция начала подготовку к возможному визиту Путина в августе
В Турции началась подготовка к возможному визиту Президента России Владимира Путина. Как рассказал Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, он рассчитывает принять российского коллегу в августе.
«Вы знаете, у нас идет подготовка к тому, чтобы принять в августе господина Путина», — цитирует его ТАСС.
Турецкий лидер подчеркнул, что у Анкары и Москвы общая позиция относительно будущего зерновой сделки. «Генсек ООН Антониу Гутерриш направил письмо Путину. Надеюсь, с этим письмом и с нашими с Россией общими усилиями мы продлим действие соглашения о зерновом коридоре», — добавил он.
Ранее Эрдоган заявил, что планирует при личной встрече обсудить с Путиным покупку российских самолетов-амфибий.
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