Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку российских самолетов-амфибий

фото: официальный сайт Президента Турецкой Республики

Турция рассчитывает приобрести у России дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров. Этот вопрос на личной встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным планирует поднять его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.

«Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки [у России] дополнительно нескольких самолетов-амфибий. Потому что эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров», — цитирует заявление Эрдогана РИА Новости.

На эти цели предусмотрено 100 млн лир. Как заметил Президент Турции, он надеется на приобретение «двух-трех» самолетов.

Напомним, российские самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько раз привлекались к тушению пожаров в Турции.