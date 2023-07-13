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Эрдоган планирует обсудить с Путиным покупку российских самолетов-амфибий
Турция рассчитывает приобрести у России дополнительные самолеты-амфибии для тушения лесных пожаров. Этот вопрос на личной встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным планирует поднять его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.
«Надеюсь, мы с Путиным обсудим вопрос покупки [у России] дополнительно нескольких самолетов-амфибий. Потому что эти самолеты очень эффективны в тушении пожаров», — цитирует заявление Эрдогана РИА Новости.
На эти цели предусмотрено 100 млн лир. Как заметил Президент Турции, он надеется на приобретение «двух-трех» самолетов.
Напомним, российские самолеты-амфибии Бе-200 уже несколько раз привлекались к тушению пожаров в Турции.
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