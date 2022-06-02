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Ру Тат
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Экономика
2 июня 2022  15:50

Турция могла бы стать точкой транзита российского газа для поставок в Европу

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Турция готова стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки. Об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов этой страны Алпарслан Байрактар, сообщает РИА Новости.

«Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана», — отметил вице-премьер в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По словам турецкого замминистра, его страна может помочь и в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака и стран Средиземноморья.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заверил, что его государство не присоединится к санкциям против России. 

#турция #транзит газа
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