Турция могла бы стать точкой транзита российского газа для поставок в Европу

Турция готова стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки. Об этом заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов этой страны Алпарслан Байрактар, сообщает РИА Новости.

«Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана», — отметил вице-премьер в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

По словам турецкого замминистра, его страна может помочь и в транзите ресурсов из Туркменистана, Ирака и стран Средиземноморья.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заверил, что его государство не присоединится к санкциям против России.