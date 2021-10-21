Турагентства не отмечают интереса татарстанцев к отдыху за рубежом на фоне снижения цен

Туристические агентства в Татарстане не отмечают особого всплеска интереса к туристическим поездкам за рубеж на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, несмотря на снижение цен на некоторые направления, сообщили ИА «Татар-информ» в опрошенных компаниях.

Ноябрьские праздники, которые совпадают с осенними каникулами, всегда были востребованы, и повышенного внимания к этим датам именно в этом году пока нет, отмечают собеседники агентства.

«Самолеты улетают битком. Самые популярные направления – Египет, Арабские Эмираты, Турция. Выезд в последнюю страну остается самым бюджетным вариантом. Сейчас у нас уже закрывается вылет в Арабские Эмираты на 2 ноября. Будем ориентировать казанцев на вылет из Москвы, если туроператоры не предложат дополнительные борта», – сказали в AnexTour.

Информации о дополнительных самолетах для вылета из Казани пока нет.

В Pegas Touristic также не наблюдают какого-то ажиотажа на зарубежные поездки. «Мы не видим повышенного интереса казанцев к выезду за рубеж. Бронирование туров идет в обычном режиме. Среди популярных направлений – Доминикана и Эмираты», – рассказали в турагентстве.

В «Мастер-тур» не исключают даже снижения спроса из-за ограничительных мер по всему миру. «Всплеска бронирования туров нет. Даже на фоне того, что открылся Египет, а цены на Турцию существенно снизились, недельный тур туда на двоих можно подобрать за 40 тыс. рублей. В целом, спрос на туры такой же, как и был ранее, в том числе и в прошлый год на эти даты», – подытожили в туристическом агентстве.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении дней с 30 октября по 7 ноября нерабочими во всех регионах России с сохранением заработной платы работников, о чем сообщало ИА «Татар-информ».