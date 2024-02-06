Тумашев, Хаертдинов, Адылов: «Хазинэ» представит посвящение художникам-романтикам ХХ века

В Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана на территории музея-заповедника «Казанский Кремль», 9 февраля откроется выставка «Романтикам ХХ века посвящается». На ней можно будет увидеть живопись, скульптуру и сценографию трех художников второй половины ХХ века – Анаса Тумашева, Маснави Хаертдинова, Науфаля Адылова.

«Выставка посвящена 100-летию со дня рождения Анаса Тумашева и Маснави Хаертдинова. Оба они появились на свет в 1924 году. По стилевому направлению, жанру и по настроению работы этих двоих художников объединили названием выставки “Романтикам ХХ века посвящается” и решили экспонировать также вместе с произведениями Анаса Тумашева. Его работы – также пример искусства наших местных художников того периода», – пояснили «Татар-информу» в пресс-службе Музея ИЗО РТ.

А. Тумашев «После Сабантуя» Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Анас Тумашев родился в Чистополе. Известен в Татарстане как мастер яркого таланта в области театрально-декорационного искусства, пейзажной живописи и исторической картины. Он создал множество эскизов декораций и костюмов к постановкам по пьесам русской и зарубежной классики, татарских драматургов и писателей для Театра имени Камала, Театра имени Качалова, а также для театров Альметьевска и Мензелинска. В 1957 году Тумашев оформил комедию Джаудата Файзи «Башмачки» для Дней культуры и искусства ТАССР в Москве.

Маснави Хаертдинов родился в Сармановском районе ТАССР. Окончил Ивановское художественное училище. Его узнаваемая живопись сдержанно-мягких цветов, но с яркими вспышками колористических пятен как эмоционально-образных акцентов.

А. Тумашев. Эскиз к спектаклю «Башмачки» Фото: © предоставлено ГМИИ РТ

Науфаль Адылов – уроженец Казани 1932 года. Сначала он учился в Казанском художественном училище у скульптора Садри Ахуна, затем закончил Пензенское художественное училище имени Савицкого, с 1957 года работал в Казани, в 1962-1963 годах преподавал в Казанском художественном училище. В творчестве художник шел от монументальной скульптуры к станковой, от создания образов конкретных личностей и портретов к созданию символов-аллегорий, обобщений-раздумий, от реализма к условности.

Произведения художников разместят на третьем этаже галереи «Хазинэ», где они сменят проект китайского художника Лу Линя «Другая сторона леса». Экспонироваться будут около 120 работ, причем не только из фондов Музея ИЗО Татарстана, но и из собрания семей художников и из Лениногорской художественной школы.

Выставка «Романтикам ХХ века посвящается» будет открыта до 17 марта.