Одержимый пейзажем: в Казани открылась выставка современного китайского художника Лу Линя

В Казанском Кремле, в Национальной художественной галерее «Хазинэ», подразделении Музея ИЗО Татарстана, открылась выставка современного китайского художника Лу Линя. Масштабные произведения, часть из которых — круглые картины диаметром не меньше двух метров, объединены названием «Другая сторона леса».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Творчество Лу Линя философично. Проект «Другая сторона леса» посвящен поиску человеком себя в дебрях будней, выходу из темного леса современной цивилизации. Искусствоведы считают художника одержимым пейзажем, сам же Лу Линь говорит, что пейзаж — лишь форма, с его помощью он создает «ландшафт для духовных странствий». При всей глубине замысла не лишено творчество художника и юмора, порой горького — например, одна из картин, где взгляд пробирается через хаотично растущие стволы деревьев, называется «Будущие стулья».

Картина «Будущие стулья» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Картины настолько крупногабаритные, что 17 полотен заняли сразу несколько залов третьего этажа галереи. В заключительном зале выставки на большом экране транслируется интервью художника, который сам не смог быть на вернисаже в Казани. На открытии своей первой выставки в России, в Санкт-Петербурге, которая предшествовала казанской, Лу Линь присутствовал. В северной столице, в галерее современного искусства «Эрарта», картины китайского живописца выставлялись три месяца. Увидеть современное искусство Китая пришли в день открытия выставки Генеральный консул Ирана в Казани Давуд Мирзахани и представитель Генерального консульства Китая в Казани.

Директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева: «У китайских художников всегда родная культура видна в их произведениях, даже если это работы современного искусства» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это большая честь и огромное желание — показать современного художника из Китая. Это случилось. Я думаю, что это не первый наш проект, и это осуществимо, что этот проект дальше поедет по многим городам России, что очень важно. Так же в свое время и наш великий Николай Иванович Фешин проехался по нескольким городам Китая: было очень много восторженных отзывов и желание китайской стороны, и художников в том числе, увидеть как можно больше русских художников у себя. А нам очень хочется видеть китайское искусство. Многие из китайских художников учились в российских университетах — Суриковском институте, барона Штиглица, Ильи Репина и многих других», — сказала на открытии выставки директор Музея ИЗО РТ Розалия Нургалеева.

При этом, отметила она, у китайских художников всегда есть база, родная культура видна в их произведениях, даже если это работы современного искусства. Познакомиться с китайским искусством, и не только традиционным, но и современным, важно для российского зрителя.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Привезти картины в Россию Лу Линю помогла китайская Компания по распространению культуры и искусства Yi Mi. Здесь они будут в течение года путешествовать по разным городам. После Казани, например, выставка отправится в Нижний Новгород. В «Хазинэ» китайскую современную живопись можно будет увидеть до 28 января.

«В наших планах на 2025 год — следующая выставка из Китая. И мы, конечно, будем рады, если снова всё таким образом сложится, как и сейчас. Такого пространства, такого профессионального коллектива, таких специалистов, с которыми взаимопонимание возникает с полуслова, как в Казани, мало где можно встретить. В галерее „Хазинэ” великолепно звучат выставки», — подчеркнул куратор выставок Музея современного искусства «Эрарта» Владимир Казанцев.