Сегодня ночью в Татарстане похолодает до 18 градусов мороза

20 ноября в Казани будет облачная погода без существенных осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха сегодня ночью составит 10-12 градусов мороза, при прояснениях – до минус 15 градусов, завтра днем – 4-6 градусов ниже нуля, сообщает Гидрометцентр РТ. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

В целом по Татарстану завтра днем местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью будет колебаться от 8 до 13 градусов мороза, при прояснениях – до минус 18 градусов, завтра днем – от 3 до 8 градусов ниже нуля. На дорогах также гололедица и снежные заносы.