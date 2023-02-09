Туман и до 14 градусов мороза ожидаются в Татарстане

Завтра, 10 февраля, под влиянием гребня антициклона в Татарстане установится достаточно сухая и умеренно морозная погода. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями, осадки маловероятны. Ночью и утром местами, включая Казань, опустится туман. Прогнозируется умеренный юго-западный и западный ветер. На дорогах сохранится гололедица, отмечают синоптики.

Температура воздуха в ночные часы составит от 6 до 11 градусов мороза, на востоке региона — до -14 градусов (в столице РТ — от -6 до -8 градусов, при прояснениях до -11). Днем воздух прогреется до 2–7 градусов ниже нуля (в Казани — до -3, -5).

Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов к концу недели циклон с запада принесет в Татарстан снег и метели.