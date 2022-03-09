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Ру Тат
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Спорт
9 марта 2022  12:16
Артур Халилуллов

Туктамышева показала номер с раздеванием на льду перед матчем «Авангарда» с «Ак Барсом»

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Серебряная призерка чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года Елизавета Туктамышева выступила с показательным номером на льду перед вчерашней игрой между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» в Балашихе.

Фигуристка вышла на лед в черном костюме со шляпой и по ходу проката разделась до сексапильного купальника.

Болельщики были в восторге, но удачи омским хоккеистам горячий номер не принес. «Авангард» потерпел первое поражение в серии (3-1). Пятый матч противостояния с «Ак Барсом» пройдет в Казани завтра.

Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала большую статью о четвертом матче серии между «Авангардом» и «Ак Барсом».

#фигурное катание #Ак барс #плей-офф КХЛ
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