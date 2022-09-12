«Тукай и его герои должны звучать на сцене и на русском языке»: ТЮЗ назвал планы сезона

Казанский Театр юного зрителя предстоящий юбилейный 90-й сезон официально откроет 30 сентября спектаклем «Здесь был Кай», который был представлен зрителям в конце сезона предыдущего, в июне. Новинками же предстоящего сезона станут «Шварц, человек, тень» (третий спектакль по итогам театральной лаборатории, проходившей в Казанском ТЮЗе в 2021 году и приуроченной к юбилею сказочника) — 20 октября, «Людмила и Руслан» по поэме Пушкина (постановка посвящена женскому составу ТЮЗа и женщинам в целом) — 7 декабря, «Гроза» по Островскому и спектакль по рассказам Шукшина — уже в 2023 году, а также спектакль «Книга силы» по мотивам сказок Тукая. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

«Режиссер премьеры „Книга силы“ — Диана Сафарова. Это приглашенный режиссер, но я думаю, что вы ее знаете по другим работам в Казани и не только в Казани. „Книга силы“ — это инсценировка нашего казанского драматурга Андрея Лысякова по мотивам сказок Габдуллы Тукая. Мы эту работу задумали давно, и очень хорошо, что она сейчас выходит, потому что и Тукай у нас на сцене выступал, и Тукай — главный автор нашей республики. На русском языке он и его персонажи на сцене тоже должны звучать. Но, конечно, решение будет не совсем традиционным. Мы пытаемся много внимания уделить соединению живого артиста и так называемого мультимедийного, анимационного решения, когда на сцене будет соединен живой актер с персонажем, который двигается, живет на декорации. У нас на сцене сейчас пока такой работы нет, и очень интересно, как зрители воспримут такой мир. Изначально, конечно, мы думали про голографическую версию, но в силу ряда причин решили перейти в анимационную», — анонсировал Букаев.

Спектакль «Книга силы» имеет возрастную рекомендацию 6+, премьера намечена на 18 декабря. Накануне нового года и в зимние каникулы он будет показан много раз с предшествующей праздничной интермедией.

Третья премьера по театральной лаборатории к 125-летию со дня рождения Евгения Шварца «Шварц, человек, тень» приурочена к дате его рождения — 21 октября. Показы пройдут 20 и 21 октября.

Спектакль будет проходить в фойе театра, погружая зрителей в мир писателя, воссозданный по его автобиографии и по воспоминаниям его жены. Главную роль исполнит народный артист РТ Сергей Мосейко.

«Это работа камерная — там будет всего до 50 зрителей, она будет в фойе. Даже если вдруг начнется реконструкция [здания театра], мы сможем также играть ее в других фойе, если сцены там будут заняты. Конечно, это не искрометное искусство, это вдумчивый глубокий анализ жизни выдающегося советского сказочника, автора таких произведений, как „Дракон“, „Обыкновенное чудо“ и так далее», — подчеркнул Радион Букаев.

Директор ТЮЗа Айгуль Горнышева также заметила, что в новом театральном сезоне несколько постановок театра уже получили приглашения участвовать в некоторых фестивалях. Так, 19 сентября часть труппы ТЮЗа, участники постановки «Иваново детство» (спектакль-номинант «Золотой маски»), выезжают на Международный Волковский фестиваль в Ярославле. Постановка, подчеркнула Горнышева, была отобрана заслуженным артистом России, актером театра и кино Сергеем Пускепалисом, который гостил в Казани летом в качестве худрука Ярославского театра драмы, приехавшего в столицу РТ с гастролями.

«Этот же спектакль („Иваново детство“) был отобран Сергеем Безруковым на его фестиваль — Международный Большой детский фестиваль в Москве. Мы покажем его в Москве в октябре. И одну из работ Лилии Ахметзяновой — красивую сказку „Удивительный чердак“ — пригласили для участия в фестивале „Снежность“ в городе Альметьевске. Также с гастролями мы собираемся в Набережные Челны, будут обменные гастроли до конца этого календарного года с Чебоксарами, и мы заявились по федеральной программе „Большие гастроли“ на обменные гастроли с Пермским ТЮЗом. Это старейший ТЮЗ с интересным, достойным репертуаром и с умным зрителем», —рассказала Айгуль Горнышева.