«Туган Батыр» и трансляция церемонии закрытия: что ждет гостей Города Игр будущего

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

Сегодня начинается заключительный день работы Города Игр будущего – современного экспозиционного пространства в «Казань Экспо» в формате интерактивной выставки и образовательно-развлекательного центра, где гости могут окунуться в фиджитал-мир, попробовать себя в роли фиджитал-спортсменов.

Помимо различных активностей и стендов партнеров турнира, для посетителей подготовлена культурно-просветительская и развлекательная программа. Мероприятия на главной сцене стартуют в 10 часов утра. Так, гости смогут посмотреть спектакль «Туган Батыр» (11.00 – 12.00) и поучаствовать в музыкальном интерактиве «Запиши свой трек с Malsi Music». Также повторится совместная акция «Игр будущего» и Роскосмоса «Космический спидран». Программу закроет трансляция церемонии закрытия Игр будущего (16.00).

Фото: «Игры будущего»

На малой сцене состоится подписание двух трехсторонних соглашений Всероссийской федерации фиджитал-спорта (в 11.30) и соглашения о сотрудничестве АНО «Уникальный мир» с Ассоциацией компьютерного спорта Мали и Федерацией компьютерного спорта Буркина-Фасо. В 12.50 ожидается парад косплееров, а в 14.15 начнется трансляция финала G-drive фиджитал-гонок.

Фото: «Игры будущего»

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» – спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо» и 8 дополнительных рейсов электричек.

Так, сегодня бесплатные шаттлы ходят по следующему расписанию.

• отправление от станции метро «Проспект Победы» в 8.30, 10.15, 11.30, 12.30, 13.30, 15.00;

• отправление от МВЦ «Казань Экспо» в 11.00, 12.00, 14.15, 16.00, 17.00.