Труженица тыла из Пестрецов отметила столетний юбилей

Столетний юбилей отпраздновала труженица тыла из села Пестрецы Мария Владимирова. Поздравить с днем рождения и вручить подарки пришел глава района Ильхам Кашапов. Именинница была тронута вниманием, поделилась воспоминаниями с гостями. Об этом «Татар-информу» рассказала пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Мария Владимирова родилась в селе Кулаево, став одиннадцатым ребенком в большой семье. Отец и старшие братья были валяльщиками, делали сани, держали скотину, жили в достатке. Но беззаботному детству пришел конец: в 1930 году семью раскулачили, отобрали всю скотину, младшего из братьев сослали в трудармию, вскоре родители и старший брат умерли от тифа.

С 14 лет Мария работала на огородах колхоза, а когда началась война, ей вручили в военкомате повестку на фронт. Но председатель колхоза Сергей Никитин выбил для нее освобождение от призыва, и затем девушка окончила курсы в Казани.

«Нас, четверых девчонок направили на трехмесячные курсы трактористов в МТС Казани. По окончании курсов я работала в тракторной бригаде трактористом. Огромное количество земли было вспахано моим трактором. Работали от рассвета до заката. Пахали землю в Арышхазде и Ивановке», — поделилась воспоминаниями именинница.

Ответственная молодая девушка в одно время даже заведовала нефтебазой в Пестрецах. После войны вышла замуж за фронтовика Ивана Владимирова из села Дюртили, вместе воспитали троих детей. Сегодня заботой юбиляра окружают семь внуков и четыре правнука.

В администрации уточнили, что в Пестречинском районе проживает пять долгожителей старше ста лет. Столетних бабушек и дедушек — двое, 101 год в декабре отпразднует ветеран войны Нина Куприянова, еще два долгожителя преодолели рубеж в 102 года.