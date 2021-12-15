Для участницы войны из Пестрецов в честь 100-летнего юбилея организовали концерт

Участница Великой Отечественной войны Нина Куприянова из Пестречинского района Татарстана отметила 100-летие. Сотрудники отдела культуры и юнармейцы подготовили для именинницы концерт, который она смогла посмотреть из окна своего дома. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе администрации.

Долгожительницу с внушительной датой также поздравили глава района Ильхам Кашапов, военный комиссар Владимир Гузич, начальник отдела социальной защиты Дарья Юматова и председатель Совета ветеранов Ильгиза Файзуллина.

Гости вручили имениннице поздравительные адреса от Президентов России и Татарстана, цветы, подарки и торт с надписью «100 лет».

«Свой день рождения Нина Никифоровна встретила в радостном настроении. Она всегда радуется приходу гостей», — рассказали в пресс-службе.

Нина Куприянова родилась в деревне Красное Поле Тетюшского района ТАССР. После окончания начальной школы продолжила обучение в Буинске в средней школе имени Луначарского.

После выпуска работала учителем в деревне Жуково Больше-Тарханского района ТАССР. В сентябре 1939 года поступила в учительский институт на физико-математический факультет. Когда в 1941 году пришла Великая Отечественная война, юная девушка бросила учебу, и в апреле 1942 года подав заявление в военкомат, добровольно ушла на войну.

Нина Куприянова была распределена в первый зенитно-прожекторный полк связисткой. В августе 1945 года демобилизовалась и пошла учиться в Казанскую юридическую школу. В 1969 году переехала в Пестречинский район, где и живет по сей день. В том же году Нина Никифоровна устроилась работать адвокатом и пробыла на этой должности шесть лет. В 1981 году вышла на заслуженный отдых. Сегодня она живет с дочерью, окружена заботой внуков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в преддверии векового юбилея по решению администрации в доме Нины Куприяновой провели ремонт. Строители выполнили устройство отмостки фундамента жилого дома, а также утеплили фасад с обшивкой металлосайдингом.