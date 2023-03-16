Труженица тыла из Бугульмы, работавшая в войну трактористом, отметила столетний юбилей

Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.

Жительница Бугульмы, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Вера Астафьева отпраздновала 100-летний юбилей. С внушительной датой именинницу поздравила замруководителя исполкома района по социальным вопросам Ольга Плеханова.

Она вручила Вере Даниловне персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, персональный поздравительный адрес от Раиса Татарстана Рустама Минниханова, от главы района Линара Закирова, а также цветы и подарки.

«Благодарим Вас, Вера Даниловна, за мужество и веру в Победу. Мы гордимся поколением, защитившим и возродившим страну! Желаем Вам крепкого здоровья, активного долголетия и благополучия», — пожелала юбиляру Ольга Плеханова.

Вера Астафьева родилась 14 марта 1923 года в деревне Аргуновка Бугульминского района. Училась в сельской школе, окончила семь классов. В годы войны работала на колхозных полях трактористом. В 1949 году вышла замуж и переехала в Бугульму, где проживает по настоящее время.

Вера Даниловна 25 лет проработала на мясокомбинате (в настоящее время ликвидированное предприятие), откуда и ушла на пенсию. Своей заботой Веру Астафьеву окружили двое детей, два внука и три правнука.

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