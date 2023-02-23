Продолжает писать стихи: лаишевцы поздравили столетнего ветерана Габдрахмана Сафина

В Лаишевском районе Татарстана с Днем защитника Отечества поздравили столетнего участника Великой Отечественной войны Габдрахмана Сафина. В свои сто лет он не только с легкостью решает сканворды и читает свежие газеты, но и пишет стихи и даже книги.

Ветеран живет в доме своего сына в Рождественском сельском поселении. Сегодня здесь было много гостей — приехали дети, внуки и правнуки. Поздравил защитника Родины и глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Не сломался, выжил, вернулся обратно. Создал семью, воспитал прекрасных детей, до сих пор пишет книги, стихи, ведет активный образ жизни», — перечислил заслуги ветерана руководитель муниципалитета.

Габдрахман Ахметсафович Сафин пожелал нынешним солдатам успехов и скорейшего возвращения домой с победой. Он сам не понаслышке знает обо всех военных тяготах, потому что сам прошел тяжелейшую войну. В 1941 году Сафин ушел на фронт и спустя некоторое время попал в плен к фашистам. Чтобы выжить и вернуться домой, к мирной жизни, ему пришлось пройти страшные невзгоды в немецких лагерях.

Однако в 1949 году участника войны ждало новое испытание — арест и лишение свободы на 20 лет — в том числе за то, что в плену у немцев он читал газету, издаваемую Мусой Джалилем, которого тогда считали предателем. Через два года осле смерти Сталина приговор был отменен. Реабилитированный Сафин вернулся домой, началась мирная жизнь. Жил и трудился в Арском районе Татарстана — сначала бухгалтером, затем председателем ревизионной комиссии, женился, воспитал четверых детей. Младший сын Габдельфат потом снял документальный фильм о судьбе отца.

Сегодня Габдрахман Ахметсафович следит за новостями о боевых действиях на Украине, переживает за военных и верит в скорейшую победу. В марте ему исполнится 101 год.