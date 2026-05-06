Труженица тыла из Актанышского района передала трактор в помощь бойцам СВО

В Актанышском районе растет число неравнодушных жителей, поддерживающих фонд «Без бергә», который оказывает помощь участникам специальной военной операции. Среди них – 86-летняя труженица тыла из села Киров, кавалер ордена Ленина Дульфира Кахирова. Ее вклад в общее дело помощи бойцам стал по-настоящему значимым и глубоко личным.

Совсем недавно через фонд она уже передала мотоцикл «Урал», который отправили военнослужащим 1453-го полка. Теперь же Дульфира Бариевна приняла решение расстаться с еще одной важной семейной реликвией – трактором ЮМЗ, принадлежавшим ее покойному супругу Шамилю.

Эта техника долгие годы стояла у дома, оставаясь живой памятью о хозяине. Сын, приезжая, регулярно заводил трактор, поддерживая его в рабочем состоянии.

«Мой муж Шамиль очень любил технику, у него ее было много. К сожалению, многое со временем продали, остался только этот трактор», – вспоминает Дульфира апа.

Сначала семья рассматривала возможность отправить технику напрямую в зону СВО. Однако позже было принято более практичное решение – продать трактор и направить вырученные средства на наиболее востребованные нужды военнослужащих.

«Техника рабочая, значит, принесет пользу. Поэтому решили продать и отправить деньги ребятам», – объясняет она.

По словам Дульфиры апы, сомнений в правильности такого решения у нее не было. Ее отношение к происходящему формировалось не только через новости, но и через личные встречи с бойцами, вернувшимися с передовой.

«Наши мужчины там ради нас, ради мирной жизни. Они рискуют собой, получают ранения, но не падают духом», – говорит она.

Особенно сильное впечатление на нее произвели рассказы самих военнослужащих.

«У кого-то нет ноги, у кого-то руки, один говорит: “Я живу с осколками в теле”. Но, несмотря на это, лица у них светлые, настроение боевое – стараются не показывать боли. Мы сидели, разговаривали, пили чай. У меня сердце переполняется – хочется каждого поддержать. Они ведь прошли через огонь ради нас», – делится Дульфира апа.

Сами бойцы, по ее словам, нередко предупреждают, что их истории тяжело воспринимать. «Если бы мы все рассказали, вы бы не смогли ни есть, ни спать», – говорят они. «Если бы не мы там, здесь было бы еще тяжелее».

Сегодня, отмечает она, помощь идет отовсюду – от школьников до пожилых людей. «Народ помогает всей душой. Столько всего делают – и не перечесть. Я тоже не могу оставаться в стороне», – подчеркивает Дульфира апа.

Решение передать трактор далось не сразу, но стало осознанным и нашло поддержку у близких. «У Шамиля было много техники, но часть утратили. Я подумала: пусть то, что осталось, послужит доброму делу. Посоветовалась с дочерью Фанией, она поддержала меня», – рассказывает она.

В фонде «Без бергә» подчеркивают, что сегодня на передовой особенно востребована легкая и мобильная техника. Директор фонда Лилия Гикрамина поблагодарила Дульфиру Кахирову за помощь и отметила, что вырученные средства направят на актуальные запросы бойцов.

«Мы сначала планировали отправить трактор, но это сложно. Поэтому решили продать его и направить средства на более необходимые вещи. Например, бойцы просят питбайки – они помогают быстро передвигаться и при необходимости уходить от опасности», – отметили волонтеры.

Работа фонда продолжается. Ранее бойцы самостоятельно приобрели трактор МТЗ-82, а при поддержке фонда был отправлен экскаватор стоимостью 292 тысячи рублей. Активно подключается и население района. Так, в Актанышской школе №2 на благотворительной ярмарке удалось собрать 124 300 рублей – эти средства также направлены на нужды военнослужащих.

При этом потребность в помощи остается высокой. Часто поступают запросы на технику и беспилотники. Так, стоимость одного дрона «Мавик» достигает 265 тысяч рублей, он крайне важен для ведения разведки.

Сама Дульфира апа, несмотря на внимание к ее поступку, остается скромной и говорит о самом главном: «Ничего не нужно. Главное – чтобы наши ребята вернулись живыми и с победой. Пусть Аллах дарует им здоровье».

