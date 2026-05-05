«Мы передаем груз лично в руки бойцам»: из Актаныша отправили 30-й гумконвой

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Актанышский район отправил 30-й гуманитарный конвой в зону специальной военной операции. На этот раз груз из 50 коробок направлен на Донецкое направление – для земляков, проходящих там службу.

Сбор и погрузка помощи проходили на базе молодежного центра «Яшьлек». Волонтерам некоммерческого фонда «Без бергэ» активно помогали жители района. Как сообщила руководитель фонда Лилия Гикрамина, в состав груза вошло все необходимое для военнослужащих – контрактников, мобилизованных, а также для тех, кто проходит лечение в госпиталях.

В гуманитарный конвой включены инвалидные коляски, памперсы, медикаменты, питьевая вода и другие предметы первой необходимости. Значительную часть груза составила техника: в 1232-й полк отправлен автомобиль «Нива», а в 433-й полк – мотоцикл «Урал», переданный труженицей тыла Дульфирой Кахировой из села Киров.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Часть медицинских средств и колясок через волонтеров будет доставлена в полевые госпитали адресно. Инвалидные коляски собирались из разных источников: часть передали жители района, некоторые восстановили мужчины из Муслюмовского района, ранее служившие в ГДР.

Кроме того, по просьбе бойцов в груз включили сварочные аппараты, пилы и различные инструменты. Волонтеры подчеркивают, что стараются передавать именно то, о чем просят сами военнослужащие.

Поддержка оказывается и финансово. Так, Радис Хашимов, занявший второе место на соревнованиях «Джип-спринт–2026», передал 50 тысяч рублей. В сборе активно участвуют жители района, предприятия и сельские поселения.

Эта отправка стала уже 30-й по счету и наглядно демонстрирует сплоченность и неравнодушие людей.

В рамках миссии волонтеры продолжают лично сопровождать грузы на передовую. Один из них – Руслан Ханов – вместе с друзьями с начала специальной военной операции регулярно доставляет помощь бойцам.

«Мы ездим примерно раз в два месяца. Всегда передаем груз лично в руки бойцам. Обычно наш маршрут начинается со стороны Луганска и заканчивается в районе Херсона», – рассказал он.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По его словам, со временем чувство страха притупляется: «Поначалу, конечно, было страшно. Сейчас уже привыкли – едем и возвращаемся. Приспособились и к дорогам, и к условиям».

При этом, как отмечают волонтеры, обстановка остается сложной: «Ребята говорят, что раньше было спокойнее. Сейчас стало жестче. Многие хотят домой, но продолжают службу».

Маршруты со временем стали более понятными, улучшилась и инфраструктура. Например, в Мариуполе уже заметны восстановленные объекты, включая отремонтированный театр.

Поездка занимает несколько дней: два дня в пути туда, два обратно, а также время ожидания в районе Донецка. «Самое главное – встретиться с ребятами и передать все лично», – подчеркивают волонтеры.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Груз сопровождает Илшат Миргалимов, который перевозит помощь на пятитонном автомобиле «ГАЗон Next» из Набережных Челнов.

В организации отправки приняли участие представители районной администрации, сотрудники центра «Яшьлек», а также ветераны Чеченской войны. Руководитель организации ветеранов Вазых Харисов отметил, что они стараются не оставаться в стороне:

«Мы считаем своим долгом помогать – и в сборе, и в погрузке гуманитарной помощи».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По его словам, в этот раз также подготовлены специальные средства – тросы и стяжки для обустройства «дороги жизни», а также мотобур для установки конструкций. Все это приобретено за счет собственных средств ветеранов.

Сбор гуманитарной помощи продолжается уже несколько лет, и, несмотря на это, активность жителей не снижается.

«Даже небольшая помощь имеет значение. Одна коробка, немного сладостей – например, чак-чак – для бойцов это уже поддержка», – подчеркнул Харисов.

Очередная отправка гуманитарного конвоя стала еще одним свидетельством сплоченности жителей района. Участники уверены: любая помощь, независимо от объема, важна для тех, кто находится на передовой.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.