Трусова восстановилась после перелома ноги и выступит на ЧР по фигурному катанию

Известная российская фигуристка Александра Трусова сможет выступить на чемпионате России по фигурному катанию, несмотря на перелом ноги, полученный перед этапом Гран-при в Японии. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Ранее ученица Этери Тутберидзе - Александра Трусова - с переломом ноги победила в Лас-Вегасе на этапе Гран-при в США. Для этого российской фигуристке хватило одного четверного прыжка.

«Александра Трусова есть в списках на участие в чемпионате России. Больше ничего сообщить не могу», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Также стало известно, что другая фигуристка из группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева не сможет принять участия в чемпионате страны. Спортсменка сломала бедро на разминке перед прокатом в том же японском этапе Гран-при.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Напомним, что из-за пандемии коронавируса финал Гран-при был отменен. Таким образом, чемпионат России станет главным и практически единственным критерием для отбора фигуристов в сборную страны для участия в пекинских Олимпийских играх. Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию в полном объеме на сайте и выборочно в эфирной сетке вещания.