Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию

Чемпионат России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге будет транслироваться на Первом канале. В эфирной сетке покажут соревнования в короткой и произвольной программах женского одиночного катания, парах и танцевальных дуэтах.

По данным пресс-службы канала, все дисциплины будут транслироваться и на сайте телеканала, где также покажут официальную жеребьевку прокатов.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса финал Гран-при был отменен. Таким образом, чемпионат России станет главным и практически единственным критерием для отбора фигуристов в сборную страны для участия в пекинских Олимпийских играх.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.