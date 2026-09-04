Трусова — о прокате в Токио: «Мне казалось, я не умею прыгать»

Фото: телеграмм-канал "Лапидарность"

После короткой программы на турнире Kinoshita Group Cup в Японии Александра Трусова поделилась эмоциями.

«Я очень переживала. Видела, что разобрали на цитаты, что в кисс-энд-край (это специальная зона рядом с ледовой ареной, куда фигуристы уходят сразу после выступления – Прим. ред), говорила, забыла, что там есть микрофон (смеется). Я нервничаю даже на тренировке, перед короткой, наверное, нет, а перед произвольной – всегда. На соревнованиях это было х10. Мне казалось, я не умею прыгать и никогда этим не занималась. Дупель был чуть-чуть опасный, дальше вроде все хорошо», – рассказала фигуристка «Чемпионату».

Напомним, по итогам короткой программы Трусова набрала 74,92 балла и занимает промежуточное четвертое место, уступая Ами Наки, Мао Cимаде, и Камилле Нелюбовой.