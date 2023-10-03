Труппу татарского ТЮЗа имени Кариева в новом сезоне пополнили четыре молодых артиста

Новый 36-й театральный сезон татарский ТЮЗ имени Кариева начинает с четырьмя новичками в труппе. Молодых актеров уже ввели в работу, и 6 октября с их участием в театре состоится премьера спектакля из цикла «театральный урок» – «Муса. Моабит».

«В этом сезоне в труппу были приняты четыре молодых артиста. Двое из них – студенты 4-го курса Казанского театрального училища. Это Инсаф Халяутдинов и Айрат Шамс. Еще двое – уже выпускники, точнее выпускницы, того же Казанского театрального училища. Камиля Шангареева и Гулюса Гибадуллина», – рассказала «Татар-информу» заместитель директора театра Кариева по маркетингу Фанзиля Мустафина.

Всего, уточнили в театре, в настоящий момент в труппе служат 38 актеров, среди них и заслуженные артисты Республики Татарстан – например, Нуриахмет Сафин, Фирюза Зиннатуллина, Халида Сунгатуллина, Рамзия Закирзянова и т.д. Из прежнего актерского состава к новому театральному сезону, уверили в театре имени Кариева, труппу никто не покинул.