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Труппу татарского ТЮЗа имени Кариева в новом сезоне пополнили четыре молодых артиста
Новый 36-й театральный сезон татарский ТЮЗ имени Кариева начинает с четырьмя новичками в труппе. Молодых актеров уже ввели в работу, и 6 октября с их участием в театре состоится премьера спектакля из цикла «театральный урок» – «Муса. Моабит».
«В этом сезоне в труппу были приняты четыре молодых артиста. Двое из них – студенты 4-го курса Казанского театрального училища. Это Инсаф Халяутдинов и Айрат Шамс. Еще двое – уже выпускники, точнее выпускницы, того же Казанского театрального училища. Камиля Шангареева и Гулюса Гибадуллина», – рассказала «Татар-информу» заместитель директора театра Кариева по маркетингу Фанзиля Мустафина.
Всего, уточнили в театре, в настоящий момент в труппе служат 38 актеров, среди них и заслуженные артисты Республики Татарстан – например, Нуриахмет Сафин, Фирюза Зиннатуллина, Халида Сунгатуллина, Рамзия Закирзянова и т.д. Из прежнего актерского состава к новому театральному сезону, уверили в театре имени Кариева, труппу никто не покинул.
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