Татарский ТЮЗ запускает цикл «театральных уроков» о выдающихся личностях

Татарский ТЮЗ имени Кариева в новом сезоне начнет создавать цикл спектаклей в формате «театральный урок» – постановки будут рассказывать об известных личностях, изучаемых в школьном курсе, но, по мнению театра, недостаточно полно.

Уже во время или после такого спектакля зрителям будет предложено обсудить постановку, поразмыслить о ее персонажах – выдающихся людях. Цикл откроет 6 октября мини-спектакль «Муса.Моабит», поставленный режиссером Булатом Гатауллиным. Премьера расскажет о знакомом всем и незнакомом поэте Мусе Джалиле.

«Длиться такие спектакли вместе с обсуждением будут около часа. Как и все другие постановки, они войдут в афишу нашего театра. А кроме того, “театральный урок” можно будет пригласить для показа в школу или, например, в городской парк», – рассказала «Татар-информу» заместитель директора театра Кариева по маркетингу Фанзиля Мустафина.

В театре Кариева подчеркивают, что спектакли цикла будут полезны не только школьникам, но и учителям в качестве дополнительного материала к урокам литературы и мероприятиям по патриотическому воспитанию.

Спектакль «Муса.Моабит», обратили внимание в театре, поставлен на татарском языке с синхронным переводом на русский. Режиссер ставил задачу рассказать о Мусе Джалиле не только как о герое, но и как о простом человеке из народа. В этом году также планируется выпустить музыкально-поэтический спектакль «Голоса времени: Ахматова на татарском» (режиссер Эльдар Гатауллин).

Задействованы в первом спектакле из цикла “театральный урок” заслуженные артисты Татарстана и совсем молодые, недавно пополнившие труппу: Инсаф Халяутдинов, Айрат Шамс, Камиля Шангареева, Гулюса Гибадуллина.