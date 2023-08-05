«Трудовые будни»: спецназ «Ахмат» опубликовал кадры ударов БПЛА по позициям ВСУ

Бойцы разведгруппы «Амур», входящей в состав спецназа «Ахмат», опубликовали в своем телеграм-канале видео бомбардировки с дронов позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Комментируя видео, российские разведчики кратко пояснили, что на опубликованных кадрах запечатлены их трудовые будни. «Ахмат сила! Россия мощь! Победа будет за нами!», – гласит боевой клич спецназовцев.

Напомним, ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов опубликовал в своем личном телеграм-канале кадры пятичасового боя, в котором ВСУ предприняли атаку на позиции российских подразделений, которая длилась восемь часов и закончилась для атакующих полным крахом.