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Спецназ «Ахмат» показал кадры пятичасового штурма ВСУ, закончившегося крахом
Кадры пятичасового боя, в котором Вооруженные силы Украины (ВСУ), безуспешно пытались штурмовать позиции российских подразделений на Бахмутском направлении, опубликовал в своем телеграм-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Напомним, ранее Алаудинов уже рассказывал, что попытка взять «в клещи» Бахмут (Артемовск) обернулась для ВСУ огромными потерями.
«У врага сохраняются некоторые ресурсы, которые он пытается втиснуть в эту мясорубку для того, чтобы и их уничтожили. Противник изо всех сил пытается хотя бы где-нибудь и хоть какой-нибудь показать результат. Это ему не удается», – отмечал Алаудинов.
Также командир спецназа «Ахмат» рассказывал о падении в некоторых подразделениях противника боевого духа. «Все чаще фиксируем, что враг деморализован», – рассказывал генерал.
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